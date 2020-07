Sfrecciano le ambulanze a Manerba e Offlaga SIRENE DI NOTTE

Numerosi gli interventi che questa notte hanno tenuto occupati i soccorritori del bresciano. Dalla Bassa al lago di Garda le sirene della ambulanze hanno risuonato fino a tarda mattina.

Sfrecciano le ambulanze a Manerba e Offlaga

Erano circa le 19.20 quando a Manerba del Garda un’auto e una moto si sono scontrate in via San Martino. Coinvolta nell’incidente anche una ragazza di 15 anni, subito soccorsa dai volontari del Garda e dall’elisoccorso, che l’ha trasportata al Civile di Brescia. Le sue condizioni non sembrano essere gravi.

Hanno tenuto tutti con il fiato sospeso, invece, le ferite di un 45enne che alle 3 e mezza di notte è stato soccorso a Offlaga, in via Mazzini, dopo essersi schiantato contro un ostacolo. Caricato sull’ambulanza della Bassabresciana soccorso, l’uomo è stato portato al presidio di Manerbio, per fortuna senza aver riportato seri traumi. Fuori pericolo anche il 26enne che in via della Ziziola a Brescia è stato coinvolto in un sinistro fra due automobili intorno alla mezzanotte.

Malore a Leno

E’ stato ricoverato in gravi condizioni, invece,un 61enne che alle 22.15 ha accusato un malore in piazza Battisti a Leno.