Sfondano la vetrata della sala slot per rubare il bancomat: doppia spaccata a Erbusco e Cazzago San Martino

Due colpi gemelli, a distanza di pochi giorni, ma con lo stesso obiettivo: i soldi dei bancomat attivi nella sala slot Admiral di Erbusco e della sala Las Vegas di Cazzago San Martino.

Sfondano la vetrata della sala slot per rubare il bancomat: doppia spaccata

La banda – composta da almeno tre persone, con il volto travisato – ha colpito prima a Erbusco, la notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio. Erano circa le 4: con un furgone hanno sfondato la vetrata della sala slot Admiral, in via Iseo, puntando alla colonnina Atm. Dopo averla agganciata con una catena, l’hanno letteralmente sradicata utilizzando lo stesso mezzo, l’hanno trascinata all’esterno e sono fuggiti, dopo aver arraffato la cassetta di sicurezza con i soldi. Lo stesso identico modus operandi del colpo avvenuto questa notte, mercoledì 27 maggio, a Cazzago San Martino. Nel mirino, questa volta, è finita la sala slot Las Vegas di Via Partini. I ladri hanno agito in pochi minuti.

Sui due episodi, riconducibili con tutta probabilità alla stessa banda, indagano rispettivamente in carabinieri della Compagnia di Chiari e quelli di Gardone Val Trompia, giunti sul posto dopo essere stati allertati dalla vigilanza. Le immagini della videosorveglianza sono state messe al vaglio, mentre non è ancora noto l’ammontare del furto. Il furgone utilizzato per la spaccata a Erbusco – risultato – è stato ritrovato la mattina successiva in zona sotto monte a Zocco, abbandonato dalla banda dopo il colpo. Il mezzo utilizzato come “ariete” a Cazzago, con targa clonata, non è stato rintracciato.