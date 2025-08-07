attimi di apprensione

Sfonda il cancello di un'azienda con l'auto e ferisce una dipendente: tragedia sfiorata a Travagliato

Alla guida un 64enne, che per motivi da accertare ha perso il controllo del mezzo: entrambi sono stati trasportati in ospedale

Travagliato
Pubblicato:

Ha perso il controllo del mezzo, poi ha sfondato il cancello della ditta Servizi Italia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, travolgendo una dipendente durante la sua pausa: fortunatamente l'incidente avvenuto questo pomeriggio, giovedì 7 agosto 2025, a Travagliato, non ha avuto gravi conseguenze.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente, un 64enne residente a Travagliato, stava percorrendo via Cavalieri di Vittorio Veneto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto ha divelto il cancello dell’azienda ed è piombata all’interno dell’area privata. Nel piazzale, in quel momento, si trovava una donna, dipendente dell’azienda, anche lei classe 1961 e di casa di Berlingo, che si era fermata per fumare una sigaretta. L’impatto è stato violento, ma il cancello e una colonna hanno attutito l'urto e impedito conseguenze ben peggiori.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenute ambulanze, mezzi avanzati di soccorso, personale di Ats i Carabinieri di Travagliato, che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Entrambi i coinvolti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. L’uomo è stato portato al Sant’Anna di Brescia, dove sarà sottoposto agli accertamenti per verificare un’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La donna, invece, è stata trasferita al Civile di Brescia in elisoccorso, atterrato poco distante dal luogo dell'incidente. È ferita, ma fortunatamente fuori pericolo.

