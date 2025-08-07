Sfonda il cancello di un'azienda con l'auto e ferisce una dipendente: tragedia sfiorata a Travagliato

attimi di apprensione

Alla guida un 64enne, che per motivi da accertare ha perso il controllo del mezzo: entrambi sono stati trasportati in ospedale

Ha perso il controllo del mezzo, poi ha sfondato il cancello della ditta Servizi Italia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, travolgendo una dipendente durante la sua pausa: fortunatamente l'incidente avvenuto questo pomeriggio, giovedì 7 agosto 2025, a Travagliato, non ha avuto gravi conseguenze.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente, un 64enne residente a Travagliato, stava percorrendo via Cavalieri di Vittorio Veneto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto ha divelto il cancello dell’azienda ed è piombata all’interno dell’area privata. Nel piazzale, in quel momento, si trovava una donna, dipendente dell’azienda, anche lei classe 1961 e di casa di Berlingo, che si era fermata per fumare una sigaretta. L’impatto è stato violento, ma il cancello e una colonna hanno attutito l'urto e impedito conseguenze ben peggiori.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenute ambulanze, mezzi avanzati di soccorso, personale di Ats i Carabinieri di Travagliato, che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Entrambi i coinvolti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. L’uomo è stato portato al Sant’Anna di Brescia, dove sarà sottoposto agli accertamenti per verificare un’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La donna, invece, è stata trasferita al Civile di Brescia in elisoccorso, atterrato poco distante dal luogo dell'incidente. È ferita, ma fortunatamente fuori pericolo.