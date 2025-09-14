Ha tagliato le tende della camera, il copriletto e le lenzuola, distrutto le lampade, reciso i cavi del phone e provocato diversi danni anche in bagno. Una furia inspiegabile quella della donna che ha alloggiato in un B&B di Rovato.

Sfascia la camera del B&B e se ne va senza pagare

Si tratta di un 56enne originaria della provincia di Salerno (di Agropoli), che lo scorso fine settimana ha alloggiato in un B&B di Rovato, “Opera”, in via Porcellaga e ha concluso la sua permanenza in modo decisamente sgradevole.

“Faremo denuncia ai carabinieri – hanno spiegato i gestori – A prenotare, per due notti, era venuta un’altra donna che ha detto di essere la figlia”. Sembrava tutto normale, invece purtroppo, prima di lasciare la stanza, la signora l’ha sfasciata. “Mettiamo in guardia gli altri operatori del settore, sicuramente sarà in cerca di un nuovo alloggio”, hanno concluso. La stessa donna avrebbe “visitato” altri bar e ristoranti della cittadina, consumando senza pagare. Una condotta confermata anche nel B&B, dove l’ultimo boccone amaro è arrivato al momento dell’addebito del conto: il bonifico promesso non è mai arrivato.

Ingenti danni: le foto