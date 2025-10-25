Sette chili di marijuana nell’appartamento in ristrutturazione: denunciati due minori

A trovare la droga, in fase di essiccazione è stato il proprietario: ha subito allertato i carabinieri, che hanno rintracciato i due giovani

Sette chili di marijuana in fase di essiccazione, custoditi all’interno di un appartamento in ristrutturazione, a Trenzano: a scoprirli è stato il proprietario stesso, che ha subito avvisato i Carabinieri di Chiari. Dietro l’attività illecita due giovani, entrambi classe 2008, rintracciati e denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Sette chili di marijuana nell’appartamento in ristrutturazione

E’ successo ieri mattina, venerdì 24 ottobre. Durante il sopralluogo, il proprietario (un 53enne residente a Chiari), ha scoperto una grande quantità di sostanza stupefacente in essiccazione. Poco dopo, i militari hanno notato due minori italiani, entrambi classe 2008, entrare nell’appartamento e controllare lo stato dello stupefacente.

Denunciati due minori

Il successivo intervento dei carabinieri ha portato al sequestro di circa 7 chilogrammi di marijuana, tra sostanza già essiccata e in fase di essiccazione. Le perquisizioni domiciliari a carico dei due giovani, entrambi residenti a Trenzano, hanno inoltre permesso di rinvenire altri 10 grammi di marijuana presso l’abitazione di uno di loro.

L’intera sostanza è stata sequestrata e i due minori sono stati denunciati a piede livero all’Autorità Giudiziaria per i Minorenni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.