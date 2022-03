Settant'anni dalla tragedia dei fratelli Sirani, morti per salvarsi a vicenda in un pozzo nero

Chiari

Sulle pagine di ChiariWeek l'approfondimento su un dramma che segnò profondamente tutta la cittadinanza.

Un dolore che nemmeno il tempo può lenire. Un dramma che, per sempre, segnerà le pagine della storia di Chiari. Ricade oggi, giovedì 17 marzo 2022, il settantesimo anniversario della morte dei cinque fratelli Sirani. Ieri, il sindaco Massimo Vizzardi si è recato al cimitero per depositare una corona di fiori.

Settant'anni dalla tragedia dei fratelli Sirani

La tragedia si consumò alla cascina Rusmina, in via Cologne. L’agricoltore Severino Sirani, per sistemare una pompa che doveva aspirare il concime di un pozzo nero, si calò al suo interno. I miasmi gli provocarono un mancamento e scese in suo soccorso il fratello Ersilio, purtroppo anche costui svenne. Poco dopo la stessa drammatica sorte tocco ad altri tre fratelli, Guerino, Giuseppe e Vincenzo, che cercarono di salvarsi a vicenda. La morte li prese così, senza lasciargli scampo, e lasciò 23 bambini orfani di padre oltre che una famiglia ed una comunità intera nel lutto. Una storia, di dolore, ma anche di unione e fraternità: un esempio che, seppur finito in tragedia, dimostra come per la famiglia si è sempre pronti a qualsiasi cosa. Così, dopo 70 anni, tutta la cittadinanza ricorda e rende ancora omaggio a cinque concittadini che mai finiranno nel dimenticatoio.

La commemorazione

Nella mattina di ieri, giovedì, il sindaco Massimo Vizzardi, accompagnato dal consigliere comunale Alessandro Gozzini, si è recato al cimitero cittadino per portare una corona di fiori dei colori della città: giallo e rosso. Erano presenti diversi familiari e soprattutto la figlia di uno dei fratelli Sirani morti durante la tragedia, Alma (che oggi ha 82 anni), ma anche il primo cittadino di Coccaglio, Alberto Facchetti. Mercoledì, invece, i parenti hanno anche organizzato una Messa commemorativa.

Sul ChiariWeek in edicola a partire da questa mattina, venerdì 18 marzo, un approfondimento storico su quanto accaduto e per sempre ha segnato Chiari.