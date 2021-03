Servivano all’interno dei locali, chiusi due bar a Manerbio

Servivano caffè e aperitivi all’interno dei rispettivi locali: due bar a Manerbio sono stati temporaneamente chiusi per aver violato la normativa anti Covid.

Chiusi due bar a Manerbio

Il primo locale, poco fuori dal centro, è stato chiuso ieri sera quando i Carabinieri, durante i controlli per il rispetto alla normativa di contrasto alla diffusione del Covid, hanno costatato che il proprietario serviva aperitivi all’interno del proprio bar. I militari hanno quindi disposto la chiusura per 5 giorni in attesa di provvedimento definitivo del Prefetto di Brescia, nonché sanzionato per 400 euro il titolare dell’esercizio e anche un avventore.

Il secondo locale invece, un bar-alimentari nel cuore della città, è stato chiuso questa mattina a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia Locale. Gli agenti, infatti, transitando davanti al bar hanno notato due persone all’interno che stavano per consumare il loro caffè: hanno quindi contestato la violazione e imposto la chiusura di 5 giorni.