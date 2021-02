Serviva gli aperitivi sul retro del bar: locale chiuso e multa per la proprietaria

Serviva aperitivi abusivi sul retro del bar: a Leno un locale è stato chiuso per violazione della normativa di contrasto alla diffusione del Covid.

I Carabinieri della stazione di Leno hann sanzionato un bar del paese per la violazione del Dpcm del 14 gennaio. In particolare all’atto del controllo mirato, dopo alcune segnalazioni, i militari hanno costatato che la proprietaria alle 19.15 stava servendi aperitivi porgendoli dalla finestra sul retro del bar a 3 avventori, sanzionati a loro volta, in attesa nel vicolo. La titolare dovrà pagare una sanzione di 400 euro, mentre è stata anche disposta la chiusura provvisoria di giorni del locale.