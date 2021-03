Serve i clienti all’interno del bar, multato si giustifica: “E’ il mio compleanno”

Nove persone sanzionate e un bar chiuso per violazione della normatica anti Covid. Il risultato dei controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Verolanuova a Manerbio e Farfengo, frazione di Borgo San Giacomo.

A Manerbio

Non era la prima volta. Nelle scorse settimane alle Forze dell’Ordine erano arrivate diverse segnalazioni di persone che, in barba alle ordinanze e alle norme imposte dal Dpcm, consumava aperitivi in corrispondenza del centro commerciale Le Arcate e dell’Europalace. Durante i controlli di ieri, giovedì 19 merzo, giunta sul posto la pattuglia dei milirari ha sanzionato con 400 euro di multa ciascuna delle 3 persone che dopo aver acquistato bevande ed alimenti hanno improvvisato un aperitivo senza il rispetto delle misure di distanziamento e senza l’uso della mascherina, violando la norma che vieta il consumo di alimenti nei pressi degli esercizi di ristorazione.

A Borgo San Giacomo

A Farfengo, frazione di Borgo San Giacomo, i Carabinieri hanno chiuso provvisoriamente un bar per giorni in quanto all’atto del controllo i militari hanno costatato che il proprietario serviva da bere all’interno. La giustificazione addotta è stata che lo faceva solo oggi e solo perché era il suo compleanno. Nella circostanza venivano sanzionati oltre al proprietario anche 5 avventori.