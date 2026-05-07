Serle: sospeso il Consiglio comunale, nominato il commissario prefettizio.

A Serle

Lo rendono noto dalla Prefettura. Il tutto a seguito delle dimissioni presentate da parte di sette Consiglieri e vista anche l’impossibilità di procedere alla surroga degli stessi oltre alla necessità di garantire il funzionamento degli organi di governo e dei servizi dell’Ente Locale.

Il Prefetto di Brescia Andrea Polichetti ha quindi sospeso oggi (giovedì 7 maggio 2026) il Consiglio comunale, proponendone lo scioglimento, che avverrà con successivo provvedimento del Presidente della Repubblica.

Il Commissario prefettizio

Il Viceprefetto Vicario, Anna Chiti Batelli, è stata nominata Commissario prefettizio per la provvisoria gestione amministrativa dell’Ente Locale sino alle prossime elezioni del Sindaco e del Consiglio.