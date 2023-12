Sequestrati oltre 1.200 articoli di abbigliamento, violazioni per 60mila euro.

Il tutto a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini i quali hanno riferito alla Polizia Locale di Rezzato. Nel corso del mese di novembre l'attività del Comando di Polizia Locale si è focalizzata sulla repressione dell'abusivismo commerciale. Gli interventi di controllo si sono concentrati all'interno dei parcheggi degli esercizi commerciali. In queste zone si erano concentrati numerosi soggetti che vendevano capi di abbigliamento ma senza alcun titolo per poterlo fare in forma itinerante.

I prodotti tolti ai commercianti abusivi verranno devoluti ad attività di volontariato

Tali individui costringevano i clienti dei negozi ad acquistare la propria merce. le indagini hanno permesso di sequestrare oltre 1.200 articoli di abbigliamento e di accertare violazioni per oltre 60.000 euro.