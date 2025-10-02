Sequestrati ad un 62enne 12 fucili da caccia ed 1 pistola: non regolarmente custoditi.
A San Zeno Naviglio
Nella mattinata di lunedì 27 settembre 2025 i carabinieri della stazione di San Zeno Naviglio hanno denunciato un uomo, agricoltore di 62 anni del posto per omessa custodia di armi. Ma procediamo con ordine.
A seguito di un ordinario controllo svolto nell’abitazione dell’uomo i carabinieri hanno scoperto che le armi da lui detenute, 12 fucili da caccia ed 1 pistola, tutte regolarmente denunciate tranne 1, non erano custodite nel rispetto della normativa vigente dal momento che risultavano facilmente accessibili ai componenti della famiglia.
Sequestrate le armi e la relativa licenza
Per ragioni quindi di sicurezza tutte le armi in questione così come le munizioni e la licenza sono stati sequestrati dagli operanti. L’uomo sarà inoltre proposto per l’applicazione del divieto di detenzione di armi.