Sequestrate sei dosi di cocaina a Leno: 28enne albanese espulso.

Scattano le manette nei confronti di un cittadino albanese di 28 anni di Leno: il tutto giovedì 4 dicembre 2025 nel corso di un controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Ad essere sequestrate sono state sei dosi di cocaina oltre alla somma di denaro ritenuta frutto dell’attività di spaccio e pari a 40 euro.

Ma procediamo con ordine: erano circa le 11.30 di giovedì quando, durante un controllo alla circolazione stradale in prossimità di un parcheggio del centro abitato, la pattuglia dei Carabinieri di Leno ha effettuato il controllo di una Lancia Y dalla quale si stava in tutta fretta allontanando un uomo. Alla guida un cittadino albanese di 28 anni il quale ha immediatamente esibito i documenti mostrando però un atteggiamento incerto e nervoso. Ciò ha portato gli agenti ad approfondire il controllo dell’altra persona che stava allontanandosi dall’auto. Entrambi sono quindi stati perquisiti, perquisizione che è poi stata estesa anche all’auto.

Il sequestro

L’uomo alla guida del veicolo è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina nascoste nel vano centrale della leva del freno a mano dell’auto. L’uomo invece fermato a breve distanza aveva con sé una dose di cocaina appena acquistata. Quanto rinvenuto, insieme alla somma contante di 40 euro appena ricevuta dall’albanese per la cessione dello stupefacente, è stato sottoposto a sequestro.

Espulsione

Il 28enne è stato condannato a sei mesi di reclusione con pagamento di mille euro di multa e rimesso in libertà per effetto della sospensione condizionale della pena. Nel primo pomeriggio di ieri (venerdì 5 dicembre 2025) il Giudice di pace di Brescia ha convalidato l’espulsione coattiva dello straniero. Il cittadino albanese è stato accompagnato all’Aeroporto di Orio al Serio ed imbarcato sul volo delle ore 22:25 odierne per Tirana per il rimpatrio.