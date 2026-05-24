Sequestrate 68 dosi di cocaina: arrestato un 26enne

Nella serata di sabato 23 maggio, i Carabinieri della Stazione di Gambara hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 26enne cittadino marocchino, richiedente asilo politico, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A nulla sono valsi i tentativi di nascondersi

L’uomo è stato notato aggirarsi con atteggiamento sospetto nella zona retrostante il cimitero di Gottolengo. Il particolare non è sfuggito all’attenzione della pattuglia operante che, dopo un primo passaggio nell’area, è ritornata sul posto constatando come il giovane avesse tentato di nascondersi per eludere un eventuale controllo. A seguito di una breve ma accurata ricerca, i militari hanno rintracciato il soggetto all’interno di un terreno incolto adiacente al centro abitato. Sottoposto a perquisizione personale, il 26enne è stato trovato in possesso di 68 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 50 grammi, nonché della somma in contanti di 770 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che l’arrestato, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, risultava domiciliato presso l’abitazione di un cittadino italiano residente a Leno. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire ulteriori 1.000 euro in contanti e due dosi di cocaina, trovate nella camera da letto del proprietario dell’immobile. Quest’ultimo, un 72enne del posto, è stato segnalato alla Prefettura di Brescia quale assuntore di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, il cittadino marocchino è stato dichiarato in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri competente, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, fissata per la mattinata di lunedì 25 maggio p.v. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.