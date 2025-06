Senza Rca da due anni fugge all'alt della Polizia Locale e rischia un frontale.

A Cigole

Succede a Cigole dove un uomo è scappato all'alt della Polizia Locale Intercomunale di Leno rischiando di provocare un incidente frontale. Gli agenti sono stati così costretti a dar vita ad un inseguimento che è poi terminato in una via chiusa nel centro del paese.

Senza Rca da due anni, fugge alla Locale

Una volta braccato, il conducente ha dichiarato di essere scappato in quanto consapevole di essere senza rca da due anni. Nei suoi confronti sono scattate sanzioni per un ammontare complessivo di 1.500 euro, il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo e la sospensione della patente per le manovre pericolose poste in essere.