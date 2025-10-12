Senza patente, con un revolver in auto e la droga nel freezer: un arresto a Ospitaletto

Un 39enne di origine albanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Chiari a Ospitaletto dopo essere stato fermato durante un controllo e trovato in possesso di un revolver calibro 357 Magnum e di arnesi da scasso. Nel freezer di casa, invece, i militari hanno trovato un ingente quantitativo di hashish nascosto nel freezer di casa.

Senza patente, con un revolver in auto e la droga nel freezer

Il fermo è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre 2025, nel centro di Ospitaletto, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati. L’uomo, al volante di un’auto di grossa cilindrata, poi risultato essere senza patente di guida, ha attirato l’attenzione dei militari per il suo comportamento nervoso e sospetto.

Decisi a vederci chiaro, i Carabinieri hanno proceduto con una perquisizione del veicolo: all’interno sono stati trovati un revolver calibro 357 Magnum con matricola abrasa, una pistola giocattolo e diversi arnesi da scasso. L’ispezione è stata poi estesa all’abitazione del 39enne, dove – nascosti nel freezer della cucina – i militari hanno rinvenuto 800 grammi di hashish già confezionati.

L’arresto

L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Brescia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto. Le indagini, tuttora in corso, mirano a chiarire la provenienza dell’arma e ad accertare eventuali collegamenti con altre attività criminali nella zona.