Senza patente alla guida di un'auto rubata: denunciato

Era alla guida, senza patente, di un'auto rubata e fermato dalla Polizia locale di Rovato, si è finto un'altra persona. Per questo un uomo è stato denunciato a piede libero.

Senza patente alla guida di un'auto rubata

Ad attirare l’attenzione del comando rovatese della Polizia locale è stato, per l’ennesima volta, l’alert delle telecamere di videosorveglianza, che hanno segnalato il passaggio sul territorio comunale di un veicolo rubato. La pattuglia in servizio intorno alle 9 di domenica 12 marzo ha ricevuto la notifica e si è messa subito sulle tracce della Fiat Punto, della quale il giorno prima era stato denunciato il furto.

Denunciato un uomo di origine brasiliana

L’auto è stata intercettata in Corso Bonomelli. Il conducente, probabilmente nel tentativo di evitare ulteriori controlli, ha fornito agli agenti delle generalità false. Grazie al fotosegnalamento svolto in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Chiari è stato però possibile risalire alla sua vera identità: si tratta di un cittadino italiano, di origine brasiliana, peraltro sprovvisto di patente di guida.

Di conseguenza l’uomo è stato denunciato a piede libero per dichiarazione di false generalità e per guida senza patente.

Le indagini

Sulla vicenda del furto, invece, le indagini sono tuttora in corso e dunque, per non interferire sul lavoro degli inquirenti, non è possibile al momento fornire ulteriori dettagli.