Senza mascherina e tavolini troppo affollati: chiusi due bar di Palazzolo sull’Oglio

Baristi e clienti senza mascherina o affollati ai tavolini: e così due bar di Palazzolo sull’Oglio sono stati chiusi per 5 giorni.

Chiusi due bar di Palazzolo sull’Oglio

A seguito dei controlli sul rispetto della normativa covid, in questi giorni sono stati sanzionati due bar e relativi clienti. Martedì a finire “nei guai” è stato il bar Oasi di piazzale Giovanni XXIII dove un cliente, nonostante la zona arancione, è stato sorpreso a consumare all’interno del locale: sia a lui che della barista, poi, è stata contestata la mancanza di mascherina. Al Bar.It di via Levadello, invece, sono stati trovati due tavoli con sei clienti ciascuno, mentre la norma prevede che se ne siedano massimo 4 per tavolo. Per entrambi, oltre alla multa, è stata emessa una sanzione accessoria chiusura cinque giorni: visto la zona arancione, non potranno aprire neanche per asporto.