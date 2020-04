Seniga piange il dottor Bruno Marini

Il dottor Bruno Marini, 72 anni, è mancato nella notte all’affetto dei suoi cari ed all’intera comunità di Seniga per la quale ha lavorato con dedizione.

Bruno Marini

Il dottor Marini ha sempre messo tutto il suo impegno nel lavoro facendolo riconoscere da tutti come un grandissimo professionista, alle cui doti mediche si sommavano quelle umane e morali. Da 4 anni ricopriva il ruolo di Direttore generale nella casa di riposo Il Castello, della Fondazione Nobile Maggi via onlus, di Seniga. Ruolo che ha sempre svolto con massima dedizione ed impegno dando tutto se stesso: ha risollevato e guidato la struttura per la quale era un grande punto di riferimento. Mancherà alla famiglia ed all’intera comunità del paese nel quale era molto conosciuto. Non sono mancate le manifestazioni di vicinanza da parte dell’Amministrazione e dell’intera equipe dell’rsa. “Abbiamo perso non un collega, ma un fratello”, sono le parole del presidente della Fondazione Giovanni Filiberti.

