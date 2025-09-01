Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Viabilità parzialmente limitata alla terza corsia tra i caselli Brescia Sud-Manerbio

È accaduto pochi minuti prima delle 19, di lunedì 1 settembre 2025.

Semirimorchio in fiamme in A21

La chiamata alla sala operativa del comando provinciale di Brescia del soccorso tecnico è arrivata alle 18.48, causa un incendio che ha interessato un semirimorchio allestito a cella frigorifera, nel tratto autostradale della A21 tra i caselli di Brescia sud e Manerbio (direzione Torino).

Sul posto sono state inviate le unità, partite dalla sede centrale, con a seguito l’autobotte.

Una volta sul posto i vigili del fuoco hanno circoscritto l’incendio alla sola parte anteriore del semirimorchio, utilizzando schiume di ultima generazione.

Al loro fianco per garantire la sicurezza dell’intervento e dell’utenza in transito presente anche la polizia stradale e la società autostrade.

Ripercussioni sul traffico

La viabilitá è stata parzialmente ridotta alla sola terza corsia in prossimitá dell’intervento. Non si sono registrati feriti, le operazioni sono proseguite sino a tarda serata.