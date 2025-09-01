È accaduto pochi minuti prima delle 19, di lunedì 1 settembre 2025.
Semirimorchio in fiamme in A21
La chiamata alla sala operativa del comando provinciale di Brescia del soccorso tecnico è arrivata alle 18.48, causa un incendio che ha interessato un semirimorchio allestito a cella frigorifera, nel tratto autostradale della A21 tra i caselli di Brescia sud e Manerbio (direzione Torino).
Sul posto sono state inviate le unità, partite dalla sede centrale, con a seguito l’autobotte.
Una volta sul posto i vigili del fuoco hanno circoscritto l’incendio alla sola parte anteriore del semirimorchio, utilizzando schiume di ultima generazione.
Al loro fianco per garantire la sicurezza dell’intervento e dell’utenza in transito presente anche la polizia stradale e la società autostrade.
Ripercussioni sul traffico
La viabilitá è stata parzialmente ridotta alla sola terza corsia in prossimitá dell’intervento. Non si sono registrati feriti, le operazioni sono proseguite sino a tarda serata.