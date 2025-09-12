Semina il panico sulle strade della Franciacorta: fermato dalla Polizia Locale

Ha seminato il panico sulle strade della Franciacorta, con manovre azzardate e la guida a folle velocità. Alla fine, però, è stato fermato e arrestato dalla Polizia Locale di Rovato, con l’ausilio di altre pattuglie e dei carabinieri.

Semina il panico sulle strade della Franciacorta

Erano le 21 di giovedì 11 settembre quando un pick up Ford Ranger è fuggito al posto di controllo di una pattuglia della Polizia Locale di Gussago. E’ partito da qui l’inseguimento sulle vie della Franciacorta. In ausilio ai colleghi si sono subito messe in moto le pattuglie della Polizia Locale di Rovato e Ospitaletto, in coordinamento tra loro al fine di fermare il veicolo. Il folle comportamento del conducente lungo le strade, molto trafficate per la presenza di più eventi, ha subito fatto supporre agli agenti che l’uomo avesse fatto pesante uso di alcool e droga. Un sospetto che rendeva ancora più indispensabile fermare l’auto prima che potesse nuocere a qualcuno.

Fermato dalla Polizia Locale

Mostrando una buona conoscenza delle strade della Franciacorta, soprattutto quelle sedondarie e di campagna, il veicolo ha fatto perdere le proprie tracce in più occasioni, per poi ricomparire sulle arterie principali. Sembrava che fosse riuscito a seminare definitivamente le forze dell’ordine quando il pick up è stato nuovamente rintracciato, circa un’ora dopo. Ne è scaturita un’altra folle fuga, ma il veicolo è stato agganciato e tallonato dalla Polizia Locale di Rovato. Sono poi sopraggiunti i colleghi di Gussago e Ospitaletto e la Sezione radiomobile dei Carabinieri di Gardone Valtrompia. Alla fine, il mezzo è stato bloccato nelle valli di Calino, frazione di Cazzago San Martino.

Arrestato il conducente

Alla guida un quarantenne di Corte Franca, italiano, arrestato per resistenza e risultato positivo ad alcool e droga. L’arresto è stato convalidato e il veicolo è stato sequestrato. Per l’uomo una pena di 10 mesi. “Complimenti alla tenacia degli operatori che non hanno desistito dalla ricerca dell’uomo, che per il comportamento sprezzante della sicurezza altrui ha messo seriamente in pericolo l’incolumità delle persone. Un ringraziamento alle forze dell’ordine che han prestato il proprio ausilio”, questo il commento della comandante della Polizia Locale di Rovato Silvia Contrini.