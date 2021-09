Seicento coperte cucite a mano coprono la piazza di Orzinuovi.

Un quadrotto per cucire relazioni

Questa mattina la piazza Vittorio Emanuele di Orzinuovi è stata coperta da più di 600 coperte tutte cucite a mano da donne di Orzinuovi e non solo, per l'evento benefico «Un quadrotto per cucire relazioni». Tantissimi, anche da Parma e Pavia, hanno portato i loro quadrotti per poterli vendere. Il ricavato verrà donato all'associazione Oasi che si occupa dei ragazzi disabili del territorio, per aiutarli a vivere esperienze che permettano loro di inserirsi in società. L'iniziativa è stata organizzata dal consigliere comunale Tiziana Brizzolari e da Paola Grande di Grandi Filati.

Presenti Laura Lanzini, presidente dell'associazione Oasi, e il sindaco Gianpietro Maffoni al quale è stata regalata la coperta della moglie Giovanna, scomparsa durante la pandemia.