Sedicenne scomparso a Leno: è stato ritrovato.

Ore di apprensione a Leno

Sono state ore di apprensione nel comune di Leno dove, da lunedì 20 aprile 2026 alle ore 18.30, non si sono più avute notizie di Claudio. Dopo la diffusione e la richiesta di diffondere al massimo foto e generalità del giovane per poterlo ritrovare al più presto, questa mattina (mercoledì 22 marzo 2026) la buona notizia che ha messo fine ad ore concitate: è stato trovato. É la fine di un incubo per la famiglia dopo ore di grande e comprensibile preoccupazione.