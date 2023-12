Sebino: lago troppo alto, l'acqua invade il lungolago di Iseo.

Sebino: lago troppo alto, l'acqua invade il lungolago di Iseo

Le insistenti e copiose piogge hanno interessato in modo particolare la Vallecamonica dove solo dalle 24 a questa mattina sono scesi più di 44millimetri di acqua dal cielo, hanno incrostato il fiume Oglio che è di nuovo in piena e il lago d'Iseo. Fiume Oglio che sta scaricando nel lago più di 330 metri cubi al secondo di acqua. Il Sebino, infatti, ha superato i 112 centimetri, un'altezza idrometrica da record per la giornata del 2 dicembre a partire dalle rilevazioni del Consorzio dell'Oglio che sono iniziate nel 1933.

Le misure adottate da parte dell'Amministrazione comunale

Il forte vento e l'altezza del lago stanno mettendo in difficoltà gli iseani che vivono o che hanno le loro attività affacciate sul lungolago Marconi. Per motivi di sicurezza l'Amministrazione comunale del sindaco Marco Ghitti ha chiuso al transito pedonale il lungolago dal momento che le onde fanno fuoriuscire l'acqua dalle sponde. Interessato dalle onde anche il cantiere attivo per la riqualificazione e consolidamento del lungolago.

A comunicarlo l'Amministrazione comunale direttamente dalla sua pagina Facebook

A causa delle forti piogge, raffiche di vento e fuoriuscita del lago, si rende necessaria una chiusura provvisoria del Lungolago Marconi.

La strada sarà temporaneamente inaccessibile per garantire la sicurezza dei cittadini.

**IMPATTO SUL TRAFFICO:**

- Chiusura del Lungolago Marconi sino al nosocomio, compresa la via Cavalli e via Duomo;

- I residenti di Via Duomo potranno uscire percorrendo Via Duomo, dirigendosi verso il Vicolo Bargnani, e successivamente seguendo il percorso provvisorio segnalato.

Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare massima attenzione e di seguire le indicazioni stradali per evitare situazioni pericolose.

La Polizia Locale è a vostra disposizione per ulteriori aggiornamenti o necessità.

Allerta meteo ARANCIONE dichiarato da Regione Lombardia

In evidenza una foto dalla webcam dello studio fotografico Sbardolin.