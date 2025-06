educazione alla legalità

"Se lo conosci diventerete amici", l'agente Sole con i bimbi dell'asilo di Fiesse

Il cane dell’unità cinofila antiveleno della Polizia Provinciale e il suo conduttore Paolo Tavelli, si sono recati in alcune scuole dell’infanzia per promuovere un corretto approccio agli animali domestici e per evitare rischi ed eventuali incidenti, ultima tappa a Fiesse