Scuole materne di Borgo: da aprile il Comune si farà carico dei costi

Scuole materne, le rette di marzo dovranno essere pagate? Solo al 35%, per il resto provvederà il Comune, così si è deciso insieme all’Amministrazione di Borgo San Giacomo.

Il Comune pagherà i costi di aprile delle materne

Scuole materne, le rette si dovranno pagare oppure no? A Borgo San Giacomo hanno preso una decisione. L’ha comunicato stamattina il sindaco Giuseppe Lama tramite una lettera, dove ha informato i genitori che è stato fatto un incontro con i presidenti delle tre materne per discutere le modalità di pagamento della retta per il mese di marzo e per il futuro, data l’emergenza e il fatto che gli istituti sono chiusi a causa del virus.

“Insieme ai presidenti delle tre fondazioni, abbiamo deciso che per il mese di marzo la retta da pagare è al 35% dell’importo normalmente sborsato – ha dichiarato il primo cittadino – Mentre per i mesi successivi, fino al rientro dell’emergenza, il Comune si farà carico delle spese, senza pagare nessun importo. La decisione presa vale solo per chi ha presentato l’Isee e per i residenti”.

