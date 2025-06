Ben 149 anni, e non sentirli. La scuola d’arti e mestieri Francesco Ricchino nel 2026 celebrerà il suo 150esimo: una storia lunghissima, un patrimonio culturale invidiabile al quale però si affianca una spinta costante all’innovazione, valorizzando accanto ai mestieri artigiani nuovi linguaggi espressivi. Sabato 7 giugno nella sede di proprietà della Fondazione Cossandi si è svolta la cerimonia di premiazione degli allievi.

Scuola Ricchino di Rovato, il regno della bellezza

"Abbiamo cercato di dare continuità alla scuola - ha esordito il presidente Gianpietro Costa dopo i ringraziamenti di rito - Abbiamo raggiunto 338 allievi (ma 349 partecipanti ai corsi, perché c’è chi ne frequenta più di uno) provenienti da 95 Comuni delle province di Brescia, Bergamo, Piacenza, Mantova, Milano... Per questo oggi ho voluto invitare i sindaci della Franciacorta". Presenti, in particolare, accanto al «padrone di casa» Tiziano Belotti (affiancato dal vicesindaco Simone Agnelli e dalle assessore Elena Belleri e Valentina Bergo), i primi cittadini Davide Moretti (Adro) e Simone Zanetti (Maclodio). Il presidente ha ringraziato il Consiglio Direttivo e tutti i docenti, precisando che senza di loro non potrebbe fare nulla.

Gli interventi autorevoli

Il sindaco Belotti (al quale è stato donato un pezzo unico realizzato in marmo) ha rimarcato «l’impressionante incremento di allievi favorito dall’introduzione di nuovi eccezionali corsi», aggiungendo: "Le cose funzionano se ci sono le persone. A breve si concluderà finalmente il percorso di realizzazione di un piccolo museo nella Cittadella della cultura, uno spazio dedicato alla scuola Ricchino".

Monsignor Mario Metelli, presidente della Fondazione Cossandi, ha precisato: "Sono orgoglioso di questa scuola, è il modo migliore per conservare questa struttura in continuità con ciò che era, mantiene la sua vocazione di essere disponibile al bello e buono della comunità".

La presidente di Mcl Margherita Peroni ha ringraziato la scuola per la collaborazione nell’allestimento della mostra presepi in Duomo Vecchio, che quest’anno ha registrato 60mila visitatori: "Qui si cresce professionalmente e personalmente, è una vera comunità che unisce tradizione e innovazione". A lei è stato donato un meraviglioso affresco, raffigurante l’Assunzione della Vergine Maria, realizzato da Gabriele Rodella. In rappresentanza di Acque Bresciane era presente la consigliera Patrizia Belli, alla quale è stato invece donato un mosaico sul tema dell’acqua realizzato dagli allievi del primo e secondo anno: "E’ un’opera bellissima, il fatto che sia fatta a più mani condensa il significato più puro della collaborazione fattiva. L’acqua è vita". Mauro Marenda, presidente dell’associazione Artigiani, ha invitato tutti alle celebrazioni per l’80esimo in piazza Vittoria a Brescia.

Gli allievi diplomati

Per disegno e pittura adulti Laura Brevi, Mirella Fettolini, Emilia Gioco, Simona Guarino, Gabriele Mangano, Laura Merlotti e Giorgio Silvestri.

Per fumetto adulti Mattia Vittorio Carminati e Irene Dal Piva.

Per decorazione del mobile Giada Alghisi, Francesca Bonetti, Chiara Comensoli e Maria Giulia Fenaroli.

Per Domus Aurea Marta Pasolini e Filippo Signoroni.

Per falegnameria Davide Asta, Estela Capdevila Adan, Roberto Romano e Ilaria Sala.

Per Intaglio Claudio Boggione, Gianfranco Verzeletti e Diego Pinsi.

Per il corso di affresco Irma Passeri, Gabriele Rodella e Simona Domenica Stefana.

Per restauro del mobile Francesco Bellucci, Norma Francesca Diana, Alberto Gozio e Nicola Musoni.

Per scultura Luisa Mangano, Ugo Nichetti e Luca Valli.

Durante la cerimonia sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli altri corsi della scuola (iconografia, ferro battuto, lavorazione artistica del marmo, liuteria, sbalzo su rame, sartoria, tappezzeria e mosaico) mentre agli allievi del corso di fotografia è stato consegnato un opuscolo speciale. I laboratori saranno aperti questo weekend tra dimostrazioni e mostre; domenica 15 giugno alle 18 si terrà la presentazione del libro di Angel Luis Galzerano «Isole comprese - racconti di viaggi e altre amenità».

