Dopo la chiusura della scuola media a causa della positività al Covid di un insegnante che ha avuto contatti con tutte e dieci le classi, grazie all’impegno di Comune, dirigente scolastico, Asst Franciacorta e Ats è stato possibile organizzare una giornata di screening gratuito tramite tamponi molecolari al drive through allestito nel parcheggio di via Colombera.

Scuola media chiusa per insegnante positivo: tamponi gratis per tutti gli studenti

“Ho avuto numerosi colloqui con la preside, Chiara Emilguerri, per cercare di far fronte al problema tamponi – ha spiegato il sindaco, Marco Ghitti – Tutti gli studenti sono stati sottoposti a quarantena fiduciaria fino al 7 maggio e al rientro sarebbe stata ottima cosa che tutti i ragazzi si fossero sottoposti a tampone molecolare, in modo tale da individuare portatori sani di Covid. Purtroppo, scadendo il 7 maggio la quarantena, lo screening poteva essere eseguito solamente l’8 maggio, ma il drive through di sabato non funziona. Per questo devo ringraziare l’Asst Franciacorta per la straordinaria collaborazione: messa in contatto con la dirigente ha attivato appositamente un drive through con due linee di tamponi molecolari gratuiti per i ragazzi, che potranno essere accompagnati dai genitori secondo la calendarizzazione comunicata dalla dirigenza”.

Per agevolare le operazioni è stato chiesto ai genitori di scaricare dal sito dell’istituto comprensivo il modulo con l’autodichiarazione per minori che frequentano comunità scolastiche, in modo da presentarsi con il documento già compilato e agevolare così le procedure. Serviranno anche la fotocopia della tessera sanitaria del minore e della carta d’identità dell’adulto accompagnatore.

“L’invito è di sottoporre i ragazzi al test, perché permette di evitare che si formino dei cluster e di individuare soggetti che potrebbero infettare i parenti – ha concluso il sindaco – E’ un’opportunità che l’Asst Franciacorta ci dà con grande senso di responsabilità”.

Nel caso in cui gli studenti non avessero ancora attivato il fascicolo sanitario, Regione Lombardia ha attivato un nuovo servizio online per visualizzare e scaricare il referto. Il servizio è accessibile al link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-pubblica/ultimo-referto-covid

muniti di Codice Fiscale, numero di Tessera Sanitaria di vostro figlio/a e codice univoco nazionale (CUN) che vi verrà inviato via SMS successivamente all’esecuzione del tampone.

Lunedì potrà tornare a scuola solo chi avrà avuto esito negativo

Come da informativa di ATS, la riammissione a scuola potrà avvenire solo a seguito di tampone negativo o con presentazione di attestazione medica di riammissione sicura in comunità. La documentazione potrà essere consegnata in formato cartaceo dall’alunno all’ingresso a scuola o inviata digitalmente all’indirizzo BSIC80300R@istruzione.it, specificando nell’oggetto: esito tampone, nome cognome classe alunno.

Nella giornata di sabato le lezioni si svolgeranno in didattica digitale integrata, secondo l’orario previsto per ciascuna classe. Gli alunni potranno collegarsi alle lezioni in funzione dell’orario assegnato per il tampone. Le eventuali assenze saranno comunque giustificate.

Gli alunni che da lunedì avessero già ricevuto esito negativo del tampone potranno presentarsi a scuola regolarmente con la certificazione/esito tampone. Per i restanti alunni sarà attiva la didattica on line, in attesa che si completi la procedura di restituzione degli esiti.