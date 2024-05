Scuola di Navezze e sua chiusura: il sindaco replica alla petizione

Scuola di Navezze e sua chiusura: il primo cittadino Giovanni Coccoli replica alla petizione.

Il sindaco Coccoli replica alla petizione sulla chiusura della scuola di Navezze

“Il numero constatato alla chiusura delle iscrizioni dello scorso 10 febbraio ha dato come esito solo 11 iscritti nella scuola di Navezze, questo porta pertanto alla sua chiusura, non vi sarà una nuova classe prima con l’inizio del nuovo anno scolastico 2024/2025. La scuola chiuderà come tale, ma l’auspicio è che la struttura verrà riconvertita in altre attività utili e funzionali alla comunità, così che da una parziale sconfitta possa nascere una nuova opportunità, un nuovo e grande progetto”.

Nelle scorse settimane, una petizione popolare ha avuto luogo per mantenere aperta la scuola di Navezze, 3 le richieste:

• Di attivare presso il plesso di Navezze la classe prima per l’anno 2024-25 e per gli anni a venire

• Di attivare un servizio di post scuola, presso il plesso di Navezze, che consenta alle famiglie che ne hanno bisogno, di lasciare i bambini a scuola dal termine delle lezioni (ore 16:00) alle ore 18:00

• Di mantenere aperti quei plessi, qualora fosse necessario razionalizzare le strutture scolastiche, che assicurino spazi adeguati e funzionali alle nuove esigenze della didattica e, nello specifico, siano dotati di: giardino, atri spaziosi, spazi per più laboratori oltre alle aule, spazi da dedicare ad alunni con disabilità, palestre ampie e con altezze non inferiori a 4 metri.

Di seguito, la replica del Sindaco Giovanni Coccoli:

“E’ già stata data una risposta ampia nel Consiglio Comunale di Marzo, una decisione non facile, dolorosa e di cui ci prendiamo la responsabilità poiché consci del fatto che sia l’unica soluzione praticabile. La petizione ha raccolto 1209 firme di cui solo 981 valide. Per quanto riguarda il primo punto tra le richieste, abbiamo già specificato che il numero dei bambini iscritti non consente l’avvio di una nuova classe. La seconda richiesta, prevede un servizio che per equità dovrebbe essere applicato anche alle altre scuole, questo comporta quindi un progetto molto più ampio che non si limiterebbe solo a Navezze e sul quale stiamo già lavorando. Infine, il terzo punto e più importante: “…palestre ampie e con altezze non inferiori a 4 metri”. La domanda che sorge spontanea è se delle 981 firme valide, ognuna di queste ha firmato conscia del fatto che il punto 3 chiede sostanzialmente che nella scelta della chiusura di una delle scuole presenti sul nostro territorio, quella da chiudere è quella che non risponde a tutte le caratteristiche elencate, leggasi: la scuola di Ronco”, che seppur rispondente ai requisiti, ha un’altezza nettamente inferiore alle altre.

Il futuro dell'attuale scuola di Navezze

L’Amministrazione Comunale ha inoltre tenuto a precisare, nello specifico nella figura del Sindaco Giovanni Coccoli, che: