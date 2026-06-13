Scritte razziste vicino alla chiesa di Ospitaletto, il sindaco: “Atto vandalico da condannare”

Due parole scritte su un muro sono state sufficienti a esprimere odio razziale e disprezzo verso l’altro.
Scritte vergognose
GUARDA LA GALLERY (2 foto)
È successo nella tarda mattinata di oggi (sabato 13 giugno) a Ospitaletto. La parete esterna di un’attività di fronte alla chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore è stata imbrattata con un monito di violenza (“Basta negri”, che a riportarlo mette i brividi), prontamente cancellato da chi di dovere.
Il grave episodio non è passato inosservato agli occhi dei cittadini, delle Forze dell’ordine e dell’Amministrazione comunale, che ha espresso parole forti.
“Si tratta di un atto vandalico ai danni di una proprietà privata che condanno fermamente. A maggior ragione quando viene utilizzato per imbrattare muri e diffondere messaggi che non contribuiscono in alcun modo a un confronto civile – ha commentato il sindaco Laura Trecani – Mi auguro che al più presto vengano e identificati i responsabili. Da quanto mi risulta, le immagini delle telecamere presenti nella zona sono già al vaglio per cercare di fare piena luce sull’accaduto”.