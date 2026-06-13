Scritte razziste vicino alla chiesa di Ospitaletto, il sindaco: “Atto vandalico da condannare”

Due parole scritte su un muro sono state sufficienti a esprimere odio razziale e disprezzo verso l’altro.

Scritte vergognose

GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

È successo nella tarda mattinata di oggi (sabato 13 giugno) a Ospitaletto. La parete esterna di un’attività di fronte alla chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore è stata imbrattata con un monito di violenza (“Basta negri”, che a riportarlo mette i brividi), prontamente cancellato da chi di dovere.

Il grave episodio non è passato inosservato agli occhi dei cittadini, delle Forze dell’ordine e dell’Amministrazione comunale, che ha espresso parole forti.