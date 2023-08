Scossalina pericolante sul tetto: intervengono i Vigili del Fuoco.

Ad intervenire questo pomeriggio (venerdì 11 agosto 2023) a Chiari in via Marengo 66 due mezzi antincendio, richiesta l'autoscala per salire sul tetto, hanno tolto una scossalina lunga 3,50 metri. Pare che il maltempo della scorsa settimana l'abbia spostata dalla posizione originaria. Ad accorgersi ed allertare i pompieri sono stati i titolari di un'attività commerciale della zona. . Presente sul posto la Polizia Locale, nel giro di una mezzoretta il lavoro è stato portato a termine.

Problema risolto, pericolo allontanato

Per fortuna è stata notata: se non se ne fosse accorto nessuno avrebbe potuto cadere e colpire qualcuno.

