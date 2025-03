Scoppia una bombola di gas, paura per una turista.

Paura per una turista a Marone: scoppia una bombola

Attimi di apprensione questa mattina (giovedì 6 marzo 2025) a Marone. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 7 in codice rosso in un campeggio. Per cause ancora da chiarire è scoppiata una bombola di gas, le fiamme hanno raggiunto la struttura nella quale si trovava la donna.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un'automedica e due ambulanze. Una volta giunti i soccorsi sul posto le condizioni della donna sono state valutate come meno gravi del previsto. La missione è stata infatti declassata a codice giallo. Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

La gallery