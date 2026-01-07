Scoppia l’incendio nell’appartamento: muore una donna di 75 anni a Orzinuovi.

Nell’appartamento scoppia l’incendio: muore una donna

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questa mattina (mercoledì 7 gennaio 2026) a Orzinuovi: a perdere la vita Maria Teresa Brognoli, 75 anni. Da una prima ricostruzione pare che le fiamme avrebbero preso vita da una sigaretta lasciata accesa in camera da letto.

Attivata la macchina dei soccorsi: non c’è stato nulla da fare

Attimi concitati nel corso dei quali la vittima non è riuscita a mettersi in salvo anche per via delle pesanti esalazioni conseguenti al divampare delle fiamme. Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco, i sanitari e i carabinieri. Sono attualmente in corso le indagini per comprendere al meglio quale sia stata l’esatta dinamica del tragico evento.