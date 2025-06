Serata movimentata quella di venerdì 20 giugno a Rovato, dove i Carabinieri della Compagnia di Chiari sono dovuti intervenire per sedare una rissa scoppiata tra un gruppo di giovani. I fatti si sono verificati in piazza Palestro, nei pressi degli Spalti e del palazzo comunale, intorno alle 21.

Scoppia la rissa a Rovato: ferito un minorenne, quattro denunce

Secondo quanto ricostruito, una discussione nata nel pomeriggio sarebbe degenerata nelle ore serali in uno scontro fisico tra alcuni ragazzi del posto. Allertate dai presenti, sul luogo della rissa sono intervenuti anche i soccorsi e i carabinieri che hanno riportato la situazione alla calma e identificato i responsabili. Quattro i giovani denunciati, tre minorenni e un maggiorenne, per rissa, porto abusivo di armi e lesioni personali. Durante il parapiglia, infatti, uno dei minori sarebbe stati ferito al braccio da un'arma da taglio. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Chiari in codice verde; fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni ed è stato dimesso poco dopo.

Le indagini sono ora nelle mani dei Carabinieri di Chiari, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e di chiarire le motivazioni alla base dello scontro, futili motivi che sembrerebbe essere stato un regolamento di conti tra giovani.