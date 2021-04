Scoppia il rogo in una ditta, in fiamme i rifiuti: è successo ieri in uno stabilimento di Gussago.

In fiamme i rifiuti

Prima il fumo, poi le fiamme e l’allarme lanciato ai Vigili del Fuoco, giunti sul posto immediatamente. E’ successo ieri, in una ditta gussaghese specializzata nello smaltimento dei rifiuti, dove all’interno dell’edificio si è sviluppato un incendio. Sul posto sono state inviate due squadre dei con due supporti, un’autoscala e un’autobotte. L’intervento è durato diverse ore e per fortuna nessuno ha riportato ferite.