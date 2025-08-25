Scoperto alla guida di un'auto rubata carica di biciclette: scatta la denuncia
Sempre sul veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati strumenti atti allo scasso
La scoperta
Nel corso del servizio serale e notturno, organizzato dal Comando Polizia Locale di Rezzato per reprimere episodi di furti in abitazione, gli agenti grazie alla tempestiva segnalazione di un veicolo sospetto da parte dei cittadini, sono riusciti ad individuare un uomo di 32 anni, residente al di fuori del confini della provincia di Brescia. Il soggetto in questione si aggirava nella città di Rezzato a bordo di un'auto rubata.
Cosa è emerso
A seguito delle perquisizioni del veicolo sono state trovate due biciclette dal valore complessivo di mille euro, sulla quale provenienza ancora persistono dei dubbi. Le stesse sono state sequestrate in attesa di rintracciare i proprietari per la riconsegna. Sempre sul veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati strumenti atti allo scasso. Sulla persona del soggetto, invece, è stata rinvenuta una modica quantità di cocaina, motivo per il quale è stato segnalato come assuntore di droga alla Prefettura del luogo di residenza. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli.
"La tempestiva segnalazione dei cittadini al Comando ha permesso di interrompere le azioni negative che il soggetto avrebbe inequivocabilmente compiuto nel territorio rezzatese - hanno fatto sapere -. La rapidità nel segnalare fatti o movimenti sospetti è determinante affinché Polizia Locale e Carabinieri possano intervenire con celerità per ostacolare individui che, con la propria personalità delinquenziale, deturpano ed erodono il tessuto sociale".