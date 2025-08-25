il caso

Sempre sul veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati strumenti atti allo scasso

Scoperto alla guida di un'auto rubata carica di biciclette: scatta la denuncia.

La scoperta

Nel corso del servizio serale e notturno, organizzato dal Comando Polizia Locale di Rezzato per reprimere episodi di furti in abitazione, gli agenti grazie alla tempestiva segnalazione di un veicolo sospetto da parte dei cittadini, sono riusciti ad individuare un uomo di 32 anni, residente al di fuori del confini della provincia di Brescia. Il soggetto in questione si aggirava nella città di Rezzato a bordo di un'auto rubata.

Cosa è emerso

A seguito delle perquisizioni del veicolo sono state trovate due biciclette dal valore complessivo di mille euro, sulla quale provenienza ancora persistono dei dubbi. Le stesse sono state sequestrate in attesa di rintracciare i proprietari per la riconsegna. Sempre sul veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati strumenti atti allo scasso. Sulla persona del soggetto, invece, è stata rinvenuta una modica quantità di cocaina, motivo per il quale è stato segnalato come assuntore di droga alla Prefettura del luogo di residenza. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli.