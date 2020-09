Scoperta piantagione di marijuana sul Monte: arrestati i quattro giovani di Erbusco

Quattro giovani di Erbusco hanno pensato che una piccola piantagione di marijuana realizzata in un’area boschiva su Monte Orfano, difficilmente raggiungibile, sarebbe potuta passare inosservata, ma non avevano fatto i conti con i cacciatori del posto che, incappati casualmente nell’inusuale coltivazione, hanno prontamente avvisato i Carabinieri di Erbusco.

Scoperta piantagione di Marijuana sul Monte

I militari, verificata la fondatezza della notizia, si sono immediatamente appostati nella boscaglia e, dopo poche ore, hanno fermato i quattro che stavano accudendo nove piante di cannabis, ormai di rilevanti dimensioni e quasi pronte per il raccolto.

I giovani, tutti di Erbusco, incensurati e di età compresa tra i diciannove ed i ventuno anni, alla vista dei Carabinieri non hanno opposto resistenza e, superato l’iniziale spavento e la sorpresa, hanno ammesso di aver pensato di coltivare marijuana per uso personale.

Le perquisizioni loro e delle loro abitazioni hanno portato al rinvenimento e sequestro, oltre che delle piante di cannabis e dei materiali utilizzati per la coltivazione (zappe, taniche per irrigare, ecc.), anche di ulteriori 5 grammi circa di marijuana, quasi 1 etto di hashish e strumenti per il consumo di tali stupefacenti (pipette, narghilè ed un cyloom).

Alla luce di quanto sopra, i Carabinieri di Erbusco hanno arrestato i quattro che, dopo la notte ai domiciliari, sono stati tradotti al Tribunale di Brescia. Qui, gli arresti sono stati convalidati ed è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.