Scooter contro un palo: muore 28enne. La tragedia è accaduta nella serata di ieri, domenica 30 agosto 2020, tra Peschiera Maraglio e Senzano, quando il giovane – Francesco Ribola, 28 anni – ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato fatalmente contro un palo della luce.

La vittima

Francesco Ribola, la vittima, era nato e cresciuto a Monte Isola, dove viveva con i genitori, impegnato nell’azienda di famiglia: una corderia. Per lui è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi con i Volontari di Monte Isola e l’elisoccorso, ma l’impatto è stato troppo grave e per il giovane non c’è stato più nulla da fare.

Il secondo in pochi giorni

La dinamica dell’incidente ricorda da vicino quanto accaduto nel pesarese solo pochi giorni fa, quando un 18enne di nazionalità albanese ha perso la vita andando a schiantarsi col suo scooter contro un palo della luce al centro di una rotatoria, di fronte al centro commerciale Iper Conad di Pesaro.