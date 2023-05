Scontro tra un mezzo pesante e un furgone: traffico in tilt sulla A35

Traffico in tilt questa mattina (mercoledì 3 maggio 2023), scontro tra un mezzo pesante e un furgone in A35.

Scontro tra un mezzo pesante e un furgone in A35

Il sinistro si è verificato in A35 nel tratto all'altezza della Sp19 tra Montichiari e Rovato sud. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 11. Dalle prime ricostruzioni sembra che il furgoncino abbia impattato contro il camion. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida del furgoncino che è rimasto incastrato, ha riportato un trauma addominale ma non ha mai perso conoscenza. É stato elitrasportato alla Poliambulanza.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire sul posto l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia, un'ambulanza e i Vigili del Fuoco di Brescia. Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro.