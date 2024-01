Scontro tra mezzi a Castrezzato, coinvolta una bimba di due anni

Sinistro a Castrezzato questa mattina (venerdì 12 gennaio 2024).

Scontro tra mezzi, coinvolta una bimba di due anni

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 7.20 in codice rosso in via Monte Grappa 29

Dove si è verificato

Attivata la macchina dei soccorsi

Ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente, di certo ad essere coinvolte due i mezzi che si sono scontrati. Sulla Ypsilon viaggiava una famiglia con una bambina di 2 anni. Tempestivo l'arrivo dei soccorsi sul posto: Rovato Soccorso e da Tenzano. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Chiari e la Polizia Stradale di Brescia. La buona notizia è che i coinvolti sono solo lievemente feriti. La missione è stata infatti declassata a codice giallo.