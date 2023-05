Scontro tra furgoni, circolazione interrotta in Viale Europa.

Scontro tra furgoni all'altezza del semaforo

Sinistro nella mattinata di oggi (giovedì 4 maggio 2023): come riportato da Areu (Agenzia regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 9 in codice giallo in viale Europa 90 all'altezza del semaforo.

Dove si è verificato il sinistro

Da chiarire l'esatta dinamica

Secondo le prime informazioni raccolte ad essere coinvolte sarebbero sei persone. Ad intervenire sul posto tre ambulanze (Croce Verde di Ospitaletto, i Volontari di Bornato e la Croce Azzurra di Travagliato) e la polizia Locale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Quest'ultimo ha però comportato disagi sul traffico, la circolazione sulla strada è stata infatti interrotta: il sinistro è avvenuto nella frazione di Pedrocca sulla strada che collega la frazione alla Sp11.