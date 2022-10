Uno scontro tra un trattore e un camioncino: è quello che si è verificato stamattina, giovedì 27 ottobre, intorno alle 10.30 sul territorio di Chiari.

Scontro tra furgone e trattore, ma nessun ferito grave

Tanta paura, ma fortunatamente, nessun ferito. Il sinistro si è verificato stamattina, intorno alle 10.30, sulla variante Sp17, la strada che collega Chiari con Cologne e Palazzolo. L'incidente è avvenuto, più o meno, all'altezza di via Villasche. In base alle testimonianze raccolte, sembrerebbe che il furgone, con tre persone a bordo, abbia tamponato il mezzo agricolo che stava procedendo (con l'adeguata segnalazione) sulla carreggiata. Dal trattore, che ha riportato ingenti danni, è poi fuoriuscito l'olio. La dinamica, però, è ancora al vaglio della Polizia Locale di Chiari.

I soccorsi

Secondo quanto riportato su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso, intorno alle 10.30. Sul posto si sono precipitate l'ambulanza e l'auto medica insieme ai Vigili del fuoco di Palazzolo, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente. In loco anche le Forze dell'ordine per i rilievi.

Ripercussioni sul traffico

Segnalati alla redazione anche dei rallentamenti sul traffico. Si consigliano strade alternative.