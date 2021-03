Scontro tra due mezzi a Montirone, si ribalta un furgoncino.

Alla fine l’incidente si è risolto “solo” con un grande spavento. Nel primo pomeriggio, in via Artigianale, sono entrate in contatto un’autovettura guidata da una ragazza di 20 anni e un furgoncino, guidato da un uomo di 54 anni. Quest’ultimo, secondo le prime ricostruzioni, una volta uscito dallo stop sarebbe andato a sbattere contro l’auto che già stata percorrendo la propria traiettoria e si è ribaltato con il furgoncino. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale che si sta occupando della dinamica, sono intervenuti Bassabresciana Soccorso e l’automedica da Flero: l’uomo avrebbe rifiutato il ricovero, mentre la donna è stata trasportata alla Poliambulanza in codive verde.