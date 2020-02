L’incidente si è verificato all’incorocio con via Francesca. I Vigili del fuoco di Chiari stanno operando a Cologne a seguito di uno scontro tra due auto.

Scontro tra due auto

Vigili del fuoco in azione a Cologne. L’incidente si è verificato qualche minuto prima delle 18, all’incrocio tra via San Pietro (sp17) e via Francesca. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. Sono coinvolti un uomo di 44 e un uomo di 47 anni che viaggiavano a ordo di una Zafira e di un Range Rover. La Range stava percorrendo l’sp17 in direzione Cologne e si è scontrato con la Zafira che stava uscendo da via Francesca (lato pizzeria). L’impatto è stato inevitabile e talmente violento che la Range è finita contro il muro di una abitazione mentre la Opel è stata spinta verso Cologne di circa 10 metri. Sul posto anche la Polizia Stradale di Iseo.

