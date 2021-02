Scontro tra due auto sulla rotonda a Rovato

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, ma fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente avvenuto nella serata di martedì 23 febbraio a Rovato si sono rivelate non gravi.

Scontro tra due auto sulla rotonda

L’allarme è scattato alle 18.44. Per cause in corso di accertamento due auto sono entrate in collisione proprio in corrispondenza della rotatoria tra via XXV Aprile e via Primo Maggio a Rovato. Sul posto sono tempestivamente intervenute due ambulanze e gli agenti della Polizia Locale rovatese. Allertati anche i Vigili del fuoco di Chiari.

Ferite lievi

Due donne, una 42enne e una 27enne che viaggiavano su una delle auto coinvolte nell’incidente, sono rimaste ferite in modo lieve. Il trasporto in Pronto soccorso è avvenuto in codice verde. Sul posto, per sincerarsi di eventuali necessità, era presente l’assessore Pieritalo Bosio.