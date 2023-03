Scontro tra due auto, paura per una donna di 94 anni e la figlia

Scontro tra due auto, paura per una donna di 94 anni e per la figlia di 65 anni.

Scontro tra due auto

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 10 a Orzinuovi in via Abbazia, verso la frazione di Coniolo.

Dove si è verificato il sinistro

Ricovero in codice rosso

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, ad avere la peggio sono state le due donne a bordo di una Fiat Panda, stavano viaggiando verso Coniolo. Sono state entrambe ricoverate in codice rosso, nessuna conseguenza invece per l'anziano alla guida dell'altra auto.