Scontro tra due auto, disagi sul traffico

Sinistro sulla strada provinciale 68 all'altezza di Manerbio.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 14.30. Scontro tra due auto, alla guida di una Fiat Panda una donna con a bordo il figlio. Per cause ancora da accertare, probabilmente a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo dell'auto finendo contro ad un'altra autovettura con a bordo una famiglia di origine indiana.

Allertati i soccorsi

Tempestivamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto tre ambulanze, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Brescia. Successivamente la missione è stata declassata a codice giallo, il che evidenzia una situazione di non eccessiva preoccupazione per le persone coinvolte.

Disagi sul traffico

Il sinistro ha comportato il blocco del traffico da oltre un'ora.