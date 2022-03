Scontro tra due auto, arriva l'elisoccorso

sinistro

Sul posto anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

Attimi di grande apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di oggi (mercoledì 23 marzo) a Pisogne.

Allertati i soccorsi

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato alle 16.09 in codice rosso in via Milano. Non è chiara la dinamica del sinistro ma sembra essersi trattato di uno scontro tra due auto. I soccorsi sono stati allertati per un uomo di 80 anni: sul posto due ambulanze e l'elisoccorso che si è alzato in volo da Brescia, l'uomo è stato elitrasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dove è giunto alle 17.15. Sul posto anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.