Attimi di paura su via per Chiari, la provinciale che collega Chiari e Coccaglio. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un 48enne e una donna sulla sessantina.

Scontro tra auto e scooter tra Chiari e Coccaglio

La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso in via per Chiari. Poco dopo le 13 si sono scontrati uno scooter e un’auto. A bordo del due ruote c’era un 48enne, mentre la vettura era guidata da una donna sulla sessantina. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Fortunatamente, dopo la preoccupazione iniziale, il codice è scemato a giallo e i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Chiari.