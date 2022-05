Scontro tra auto e moto, scatta il codice rosso

Rovato

Sul posto ambulanze e Polizia Locale.

Sinistro nel pomeriggio di oggi (giovedì 5 maggio) in via 1 maggio a Rovato.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 17 in codice rosso a causa di un incidente che ha visto coinvolte un'auto ed una moto e due uomini rispettivamente di 43 e 53 anni. Ad intervenire sul posto la Polizia Locale e tre ambulanze. Non risultano inoltre preoccupare le condizioni delle persone coinvolte: se infatti in un primo momento era scattato il codice rosso, una volta giunti i soccorsi sul posto e valutate le condizioni delle due persone coinvolte la missione è stata declassata a codice giallo e a codice verde. Non si segnalano, inoltre, disagi sul traffico.